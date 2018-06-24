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القبض على نجل الفنان المرسى أبو العباس لاتهامه بقتل زوجته وطفلتيه

الأحد، 24 يونيو 2018 12:01 م
القبض على نجل الفنان المرسى أبو العباس لاتهامه بقتل زوجته وطفلتيه نجل الفنان المرسى أبو العباس
كتب بهجت أبو ضيف
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قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، أن نجل الفنان المرسى أبو العباس، هو المتورط فى قتل زوجته وطفلتيه داخل شقتهن ببولاق الدكرور.

وأضافت المصادر، أن المتهم اعترف بقتل المجنى عليهن بعد خسارته ثروته فى البورصة، وخشيته عليهن من الفقر، كما كشفت التحريات أنه يتلقى العلاج من مرض نفسى منذ 6 سنوات.

أحداث الجريمة كشف عنها بلاغ تلقاه العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، يفيد العثور على ربة منزل وابنتيها مفارقين الحياة داخل مسكنهن ببولاق الدكرور.

تم إخطار اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى انتقل إلى محل الواقعة، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة هبة.ا" ربة منزل وابنتيها الكبرى "جنة الله" تبلغ من العمر 14 عاما والثانية حبيبة الله"  تبلغ 11 عاما مفارقين الحياة نتيجة تعرضهن للخنق.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهرى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت والنقيبان أيمن سكورى وأحمد مندور، عن أن زوج المجنى عليها ووالد الضحيتين "صلاح المرسى"، هو نجل الفنان الراحل المرسى أبو العباس، ادعى أنه عقب عودته للمنزل اكتشف الجريمة، إلا أن تحريات المباحث كشفت كذب ادعائه، وتبين أنه وراء قتلهن، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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