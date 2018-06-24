القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، أنه تم القبض على المتهم بقتل حفيدتى الفنان الراحل المرسى أبو العباس وزوجة ابنه داخل شقتهن ببولاق الدكرور، لافتة إلى أن المتهم على درجة قرابة مع المجنى عليهن، وأن خلافات أسرية وراء ارتكاب الجريمة، وسنوافيكم بالتفاصيل.

أحداث الجريمة كشف عنها بلاغ تلقاه العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، يفيد العثور على ربة منزل وابنتيها مفارقين الحياة داخل مسكنهن ببولاق الدكرور.

تم إخطار اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى انتقل إلى محل الواقعة، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة هبة.ا" ربة منزل وابنتيها الكبرى "جنة الله" تبلغ من العمر 14 عاما والثانية حبيبة الله" تبلغ 11 عاما مفارقين الحياة نتيجة تعرضهن للخنق.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهرى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت والنقيبان أيمن سكورى وأحمد مندور، عن أن زوج المجنى عليها ووالد الضحيتين "صلاح المرسى"، هو نجل الفنان الراحل المرسى أبو العباس، خرج من الشقة للعمل، وعقب عودته اكتشف مقتلهن.