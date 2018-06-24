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القبض على عاطل بحوزته بندقية غربى وربع كيلو هيروين فى التل الكبير بالإسماعيلية

الأحد، 24 يونيو 2018 09:47 ص
القبض على عاطل بحوزته بندقية غربى وربع كيلو هيروين فى التل الكبير بالإسماعيلية العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير الإسماعيلية، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "بندقية غربى"، و20 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 250 جرام.
 
كان  اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام  الرائداحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه، بالقبض على المتهم "محمد.ح.ا" 27 عاما عاطل  ومقيم دائرة مركز رفح بشمال سيناء  بحوزته سلاح نارى "بندقية غربى "و20 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول حال استقلاله السيارة رقم (أ رج 9372) ملاكى.
 
باستجواب المتهم، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار والسلاح النارى  بقصد الدفاع  عن تجارته المحرمة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 
 
 

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