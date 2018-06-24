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القبض على طالب صور أسئلة الديناميكا بلجنة فى كفر الشيخ

الأحد، 24 يونيو 2018 11:03 ص
القبض على طالب صور أسئلة الديناميكا بلجنة فى كفر الشيخ امتحانات - أرشيفية
كفر الشيخ ــ محمد سليمان
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تمكن الملاحظان بلجنة مدرسة المعداوى الابتدائية بمحافظة كفر الشيخ  من ضبط الطالب "م.أ.ع.م.ر" بلجنة رقم 14 أثناء تصويره جزء من أسئلة مادة الديناميكا، حيث تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وستجرى التحقيقات اللازمة مع الطالب عقب الانتهاء من الامتحان.

 

كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون  الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 


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