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القابضة للسياحة: 20.7 مليون جنيه أرباح الشركات التجارية فى 9 أشهر

الأحد، 24 يونيو 2018 11:00 م
القابضة للسياحة: 20.7 مليون جنيه أرباح الشركات التجارية فى 9 أشهر ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة والفنادق
كتب عبد الحليم سالم
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قالت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركات التجارية التابعة تشهد حالة من النمو الجيد، فيما يتعلق بالتحول من الخسارة إلى الربحية، وأيضا على مستوى الإيرادات والأرباح.

وكشفت ميرفت حطبة أن أرباح الشركات التجارية التابعة بلغت20.7  مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى.

وأضافت لـ"اليوم السابع" أن أرباح شركة هانو بنزايون بلغت 12.4 مليون جنيه، فيما بلغت أرباح شركة صيدناوى بيع المصنوعات نحو 8.3 مليون جنيه.

وأضافت إنه جارى افتتاح 5 فروع للشركات التجارية، حيث سبق افتتاح 8 فروع من إجمالى 17 فرعا تم تطويرها فى القاهرة والمحافظات بتكلفة 62.7 مليون جنيه، وتصل عوائدها السنوية إلى 11.7 مليون جنيه.


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