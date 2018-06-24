video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 09:13 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

"العمل العربية" تطلق فى تونس تقريرها السادس للتشغيل الأربعاء المقبل

الأحد، 24 يونيو 2018 07:55 م
"العمل العربية" تطلق فى تونس تقريرها السادس للتشغيل الأربعاء المقبل منظمة العمل العربية
تونس (أ ش أ)
إضافة تعليق

تطلق منظمة العمل العربية الأربعاء المقبل، تقريرها السادس للتشغيل تحت عنوان "أسواق العمل العربية تحليل للحاضر واستشراف للمستقبل" برعاية يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية.

وأوضحت المنظمة -فى بيان أصدرته اليوم الأحد، أن "التقرير العربى للتشغيل" يمثل سلسلة من أهم القضايا التى تبنتها منظمة العمل العربية، لأهميتها فى تحقيق الاستفادة المثلى للمنطقة العربية؛ بغرض الحد من البطالة وتعزيز التشغيل وتنظيم انتقال العمالة بين الدول العربية، وتشجيع التعاون والحوار والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة (العمال وأصحاب الأعمال والحكومات)، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة حول أسواق العمل فى الدول العربية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير عام "العمل العربية" يدعو "العمل الدولية" لدعم صندوق فلسطين للحماية الإجتماعية

منظمة العمل العربية تدعو لعقد مؤتمر للمانحين لدعم صندوق فلسطين

العمل العربيه

تونس

اخبار تونس

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

اخبار العمل العربيه




لا تفوتك
رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة