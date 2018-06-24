"العمل العربية" تطلق فى تونس تقريرها السادس للتشغيل الأربعاء المقبل

تونس (أ ش أ)

تطلق منظمة العمل العربية الأربعاء المقبل، تقريرها السادس للتشغيل تحت عنوان "أسواق العمل العربية تحليل للحاضر واستشراف للمستقبل" برعاية يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية.

وأوضحت المنظمة -فى بيان أصدرته اليوم الأحد، أن "التقرير العربى للتشغيل" يمثل سلسلة من أهم القضايا التى تبنتها منظمة العمل العربية، لأهميتها فى تحقيق الاستفادة المثلى للمنطقة العربية؛ بغرض الحد من البطالة وتعزيز التشغيل وتنظيم انتقال العمالة بين الدول العربية، وتشجيع التعاون والحوار والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة (العمال وأصحاب الأعمال والحكومات)، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة حول أسواق العمل فى الدول العربية.