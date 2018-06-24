الصحة: تشديد الرقابة على 220 بنك دم بالجمهورية منعًا لنقل العدوى

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تشديد الرقابة على 220 بنك دم خاص منعا لنقل العدوى، وضمان وصول الدم خالى من الأمراض لجميع المرضى، وتابعت أنه يوجد ما يقرب من 100 بنك تجميعى بالإضافة إلى 28 مركز إقليمى لنقل الدم بواقع مركز لكل محافظة ماعدا القاهرة بها مركزين.

وقال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع" أن بنوك الدم التابعة للقطاع الخاص تحت الرقابة، ويتم متابعتها بلجان دورية للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى حفاظا على المرضى .

ويشار إلى أن اختبارات الحمض النووى "Nucleic Acid Test" تتم بجميع بنوك الدم بالجمهورية ولمنع نقل العدوى والفيروسات بين المرضى.