الشرطة العراقية تفجر مخلفات حربية لداعش شرق كركوك

بغداد (أ ش أ)

أعلن مدير ناحية ليلان بمحافظة كركوك العراقية محمد ويس قيام قوات الشرطة الاتحادية بتفجير كميات من المخلفات الحربية تابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى منطقة ليلان شرق كركوك.

وقال ويس - وفقا لما ذكرته قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الأحد، "إن دوى الانفجار الذى سمع فى محيط ناحية ليلان (35 كم جنوب شرقى كركوك)، يرجع إلى انفجار مسيطر عليه من قبل قوات الشرطة الاتحادية، مبينا أن القوات عثرت على كميات من المخلفات الحربية فى منطقة بان ليلان وقامت بتفجيرها".

وأضاف أن الأوضاع الأمنية مستقرة، والقوات الاتحادية والشرطة المحلية تنتشر فى عموم المناطق لتأمينها.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تنفذ بين الحين والآخر عمليات تفجير مسيطر عليها لمخلفات تنظيم (داعش) الإرهابى.