السيسى يصدق على 4 قوانين منها الإسكان الاجتماعى ووحدات الطعام المتنقلة

كتب محمد الجالى

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 .

وأصدر الرئيس السيسى القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة .

كما صدق السيسى على القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى .

كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 94 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية .

كما أصدر الرئيس السيسى القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، كما نشرت القوانين بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.