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السيسى يصدق على 4 قوانين منها الإسكان الاجتماعى ووحدات الطعام المتنقلة

الأحد، 24 يونيو 2018 02:54 م
السيسى يصدق على 4 قوانين منها الإسكان الاجتماعى ووحدات الطعام المتنقلة مشروعات الإسكان الاجتماعي
كتب محمد الجالى
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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 .

وأصدر الرئيس السيسى القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة .

كما صدق السيسى على القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى .

كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 94 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية .

كما أصدر الرئيس السيسى القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، كما نشرت القوانين بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

 

 

 

 

 


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الجريدة الرسمية

حماية الاثار

التنمية الصناعية

قانون الاسكان الاجتماعى




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