video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 01:24 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

السفير محمد الربيع: الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات يحمى الاستثمار - صور

الأحد، 24 يونيو 2018 12:15 م
السفير محمد الربيع: الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات يحمى الاستثمار - صور السفير محمد الربيع أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
كتب محمد السيد - تصوير أحمد معروف
إضافة تعليق

قال السفير محمد الربيع أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إنه فى ظل الظروف العربية والتى تجعلنا نفكر بواقعنا العربى، لايمكن الابتعاد عن البناء و الإعمار و التعامل مع الوقائع بمنهجية وعلم.

وأضاف السفير محمد الربيع خلال كلمة له فى مؤتمر الاتحاد العربى للتحكيم، أنه كان من العيب أن يروا رجال الأعمال العرب يتسارعون لإنجاز منازعتهم و يدفعون المليارات، وتبقى الأمة العربية مكشوفه أمام المؤسسات الخارجية، متابعا:" لدينا استراتجية غير فعالة فى القطاع الزراعى و الاقتصادى و الخدماتى،أمتنا العربية اولى الدول فى استيراد السلع ".

واوضح السفير محمد الربيع ،أن الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات يعد أول خطوة فى إيجاد كيان يحمى الاستيراد المنظم والاستثمار، ونكون دول منتجة قادرة على تلبية المتطلبات، مؤكدا أنه  سيحقق للقطاع الخاص العربى الريادة.


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء مؤتمر الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار - صور

الاتحاد العربى للتحكيم

محمد الربيع

اخبار مصر

العربى للتحكيم




لا تفوتك
القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة