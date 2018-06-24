السفير محمد الربيع: الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات يحمى الاستثمار - صور

كتب محمد السيد - تصوير أحمد معروف

قال السفير محمد الربيع أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إنه فى ظل الظروف العربية والتى تجعلنا نفكر بواقعنا العربى، لايمكن الابتعاد عن البناء و الإعمار و التعامل مع الوقائع بمنهجية وعلم.

وأضاف السفير محمد الربيع خلال كلمة له فى مؤتمر الاتحاد العربى للتحكيم، أنه كان من العيب أن يروا رجال الأعمال العرب يتسارعون لإنجاز منازعتهم و يدفعون المليارات، وتبقى الأمة العربية مكشوفه أمام المؤسسات الخارجية، متابعا:" لدينا استراتجية غير فعالة فى القطاع الزراعى و الاقتصادى و الخدماتى،أمتنا العربية اولى الدول فى استيراد السلع ".

واوضح السفير محمد الربيع ،أن الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات يعد أول خطوة فى إيجاد كيان يحمى الاستيراد المنظم والاستثمار، ونكون دول منتجة قادرة على تلبية المتطلبات، مؤكدا أنه سيحقق للقطاع الخاص العربى الريادة.































































































































