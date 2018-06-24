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السفير السعودى: لا أقول إن المرأة السعودية تسوق بل تقود

الأحد، 24 يونيو 2018 01:27 م
السفير السعودى: لا أقول إن المرأة السعودية تسوق بل تقود السفير السعودى اسامة نقلى
كتب مصطفى عنبر
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علق أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، على "تويتر" على تنفيذ الأمر الملكى بالسماح للمرأة السعودية قيادة السيارات اليوم،الأحد، قائلا:" لا أقول إن المرأة السعودية تسوق بل تقود".

وتابع السفير "نقلى" :"بعد قيادة زوجتي للسيارة قبل 30 عاماً عندما كنّا نقيم في واشنطن .. يُتاح اليوم لبناتي الثلاث نور وبلقيس ودانيا قيادة السيارة ولكن هذه المرة داخل أرض الوطن".

وى خطوة تاريخية، دخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية للسيارات حيز التنفيذ، اليوم،الأحد، حيث بدأت آلاف النساء القيادة. وسط فرحة عارمة

وقد صدرت إرادة ملكية  فى السعودية يقضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أكدت جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، معتبرة أن هذا القرار سيساهم فى "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير.

وتهدف الإصلاحات التى دشنها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة مشاركة المرأة فى قوة العمل لتصل إلى 30 بالمئة بحلول 2030 من 22 بالمئة حاليا.

 

 

 


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