السجن المشدد 7 سنوات لمتهم وبراءة 6 سيدات فى اتهامهم بقتل مواطن بباب الشعرية

كتب ـ عامر مصطفى

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، وعضوية صلاح عبد الرحمن، ومحمود عارف، وسكرتارية محمد عطية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات غيابيا على متهم، وبراءة 6 سيدات من تهمة قتل مواطن بالتعدى بالضرب عليه.

وقالت أوراق الدعوى التى حملت رقم 5774 لسنة 2016 باب الشعرية، والمتهم فيها كل من "محمد.م"، و"زينب.م"، وشقيقتها "هالة.م"، وهناء.م"، وشقيقتها "شيرين.م"، و"نهى.م"، و"ميرفت.م"، ضربوا المجنى عليه "علاء الدين.إ"، عمدا بأن قاموا بالدلوف إلى مسكنه بمفتاح تحوزه الثانية، وافتعلوا معه مشادة كلامية قاموا على إثرها بضربه.

واضافت أوراق الدعوى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ولم يكونوا قاصدين من ذلك قتله، إلا أن الجرح أفضى إلى موته وطمثوا أثار جريمتهم.

فقضت المحكمة أولا غيابيا بمعاقبة "محمد.م"، بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وحضوريا ببراءة كل من "زينب.م"، و"هالة.م"، و"هناء.م"، و"شيرين.م"، و"نهى.م"، و"ميرفت.م"، مما نسب إليهم.