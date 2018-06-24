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الخارجية الفلسطينية ترحب بالموقف البريطانى تجاه القدس الشرقية

الأحد، 24 يونيو 2018 12:46 م
الخارجية الفلسطينية ترحب بالموقف البريطانى تجاه القدس الشرقية وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
رام الله (أ ش أ)
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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالموقف البريطانى، الذى يؤكد أن القدس الشرقية هى جزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة، وإصرار الجانب البريطانى الرسمى أن تأتى زيارة الأمير ويليام للقدس الشرقية المحتلة فى سياق زيارته إلى فلسطين المحتلة.

وأعربت الوزارة فى بيان صحفى اليوم الأحد، عن تقديرها للموقف البريطانى، وجددت تأكيدها على أن ما قامت به الإدارة الامريكية فى خطوتها الأخيرة تجاه القدس والمنافية للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، هى خطوة معزولة لا تلقى الدعم والتأييد، وما ردود فعل نتنياهو والعديد من وزرائه إلا دليل على هذه الحقيقة، وعن الموقف الدولى الرافض للخطوة الأمريكية والمتمسك بالقدس الشرقية المحتلة كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

 


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