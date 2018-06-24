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الحكومة: تراجع كبير فى شكاوى تجاوزات ارتفاع تعريفة النقل وأسعار البوتاجاز

الأحد، 24 يونيو 2018 12:46 م
الحكومة: تراجع كبير فى شكاوى تجاوزات ارتفاع تعريفة النقل وأسعار البوتاجاز الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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تلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول جهود التفاعل مع شكاوى المواطنين التى استقبلتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حول أسعار المحروقات، وتعريفة نقل الركاب خلال الفترة عن 16 – 22 يونيو 2018، والتى بلغت 916 شكوى تم التعامل معها بمعرفة الجهات المختصة.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التقرير كشف التراجع الكبير فى أعداد الشكاوى المسجلة الخاصة بتجاوزات ارتفاع تعريفة نقل الركاب، وسعر بيع أو توافر أسطوانات البوتاجاز، خلال الفترة المشار إليها، حيث استقبلت المنظومة 40 شكوى يوم 16 يونيو، ثم تصاعد العدد ليبلغ ذروته يوم 18 يونيو الذي سجل 254 شكوى، قبل أن يبدأ منحى تسجيل الشكاوى في الانخفاض، حيث استقبلت المنظومة 150 شكوى خلال يوم الأربعاء 20 يونيو، وصولاً إلى 49 شكوى يوم 22 يونيو، ذلك إلى جانب عدم تسجيل أية شكاوى حول تعريفة نقل الركاب فى عدد 11 محافظة، بينما لم تستقبل المنظومة سوى 11 شكوى حول أسطوانات البوتاجاز من 5 محافظات فقط.

وأوضح السفير أشرف سلطان، أن النتائج التى عكسها التقرير تعد ثمرة تكامل الجهود الحكومية، لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، والتفاعل الجاد والسريع مع أى شكاوى أو مخالفات يتم الإبلاغ عنها، حيث تم التنسيق بين الوزارات والمحافظين من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز معلومات مجلس الوزراء، وجرى توجيه شكاوى "ارتفاع تعريفة نقل الركاب" وأسطوانات البوتاجاز والمحروقات" إلى الوزارات والمحافظات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى، بعد التحقق من جديتها، وبما يتفق مع طبيعة كل شكوى

 

 


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