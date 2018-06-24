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الحكومة الأمريكية: لم شمل 2053 طفلا من أبناء المهاجرين مع أسرهم

الأحد، 24 يونيو 2018 11:08 ص
الحكومة الأمريكية: لم شمل 2053 طفلا من أبناء المهاجرين مع أسرهم مهاجرين - أرشيفية
رويترز
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قالت الحكومة الأمريكية إن لديها 2053 طفلا كانوا قد فصلوا عن آبائهم بموجب سياسة "اللا تساهل" مع المهاجرين غير الشرعيين التى يتبعها الرئيس دونالد ترامب، وإنها وضعت خططا مفصلة لكيفية لم شمل الأسر.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في وقت متأخر أمس السبت إن لديها ترتيبات لمواجهة انتقادات من محامين يمثلون آباء قالوا إنهم لم يروا أدلة كافية على وجود نظام جيد.

وذكرت الوزارة في بيان إنه تم بالفعل لم شمل 522 طفلا مع أسرهم وجاء البيان بعد ثلاثة أيام من إنهاء ترامب لسياسة فصل الأطفال عن ذويهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أن أثارت صور لأطفال فى أقفاص موجة غضب شديدة في الداخل والخارج.

وذكرت الوزارة أن "حكومة الولايات المتحدة على علم بأماكن تواجد جميع الأطفال المحتجزين لديها وتعمل على لم شملهم مع أسرهم".

وتأتي هذه التفاصيل الجديدة بعد حالة ارتباك استمرت أكثر من شهرين بشأن كيف يمكن للمهاجرين المحتجزين الذي يُنقلون بين منشآت تديرها إدارات حكومية مختلفة أن يجدوا أطفالهم الذين أرسلوا إلى مراكز إيواء أو دور رعاية في مختلف أرجاء البلاد.

وقال البيان إن إدارة ترامب لديها خطة للم شمل الأطفال مع أسرهم بغرض ترحيلهم.

وقد تستغرق إجراءات الترحيل شهورا ولم يوضح البيان إذا كانت السلطات ستجمع شمل المهاجرين بأطفالهم خلال هذه الفترة. ولم يرد مسؤولون من وزارة الأمن الداخلى على أسئلة عن العملية الموضحة فى البيان.

وقال محامون ونشطاء تحدثوا مع المهاجرين إن كثيرين منهم يعتزمون طلب اللجوء ولم يوضح البيان كيفية سير عملية لم الشمل فى هذه الحالة.


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