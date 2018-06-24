التموين تعتمد 15% علاوة وقود على السلع الغذائية وتتعهد بتحمل التكلفة

كتب مدحت وهبة

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية وممثلى جهات النقل على إقرار نسبة علاوة الوقود فى فئات نولون النقل الحالية للسلع الغذائية والمواد البترولية.

وقد عقد اليوم اجتماع برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ورؤساء شعبة النقل بالاتحاد ورئيس الشركة القابضة للنقل البرى ورئيس الجمعية العامة للنقل البرى وممثلى شركات النقل القطاع الخاص والمسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع، لمناقشة الأثر الناتج عن تحريك أسعار الوقود على نولون النقل للسلع الغذائية، وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على اعتماد علاوة وقود تمثل 15% فى فئات نولون النقل الحالية، وذلك لمقابلة أثر زيادة أسعار الوقود على فئات النقل.

وأعلن المصيلحى في بيان رسمي، أن الوزارة سوف تتحمل زيادة التكلفة المترتبة على إقرار هذة العلاوة فى نولون نقل كافة السلع التموينية التى تقدمها للمواطنين على البطاقات وكذا تكلفة نقل القمح دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أية زيادة فى أسعار السلع المدعمة والخبز.

وشدد الوزير على عدم تحميل المنتج النهائى والمستهلك أية زيادات فى أسعارالمنتح النهائي مع ضرورة إطلاع القطاع الخاص بدوره الوطنى فى استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادى لاستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.