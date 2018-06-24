التعليم: ضبط 8 حالات غش اليوم فى امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط 8 حالات غش اليوم خلال أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات مواد الأحياء والديناميكا لطلاب الشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع.
وأكد أنه تم ضبط طالبين توائم فى لجنة بأسيوط أحدهم يدعى الحسن والآخر الحسين تداولوا الأسئلة من خلال الموبايل على الانترنت، فى مادة علم النفس، موضحا أن وزارة الداخلية تبذل مجهودا كبير فى ضبط المتورطين فى الغش ولا أحد يفلت.
وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه الطالب الذى شير سوف يحرم عامين.
كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة