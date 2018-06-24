التعليم: ضبط 8 حالات غش اليوم فى امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط 8 حالات غش اليوم خلال أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات مواد الأحياء والديناميكا لطلاب الشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع.

وأكد أنه تم ضبط طالبين توائم فى لجنة بأسيوط أحدهم يدعى الحسن والآخر الحسين تداولوا الأسئلة من خلال الموبايل على الانترنت، فى مادة علم النفس، موضحا أن وزارة الداخلية تبذل مجهودا كبير فى ضبط المتورطين فى الغش ولا أحد يفلت.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه الطالب الذى شير سوف يحرم عامين.