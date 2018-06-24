التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن امتحان الأحياء، الذى تم تداوله عبر صفحات الغش الإلكترونى بعد بدء اللجان الامتحانية لا علاقة له بالامتحان الأصلى، الذى يؤديه طلاب شعبة علمى علوم.

وأوضح حجازى أن صفحات الغش التى تداولت صور من أسئلة امتحان الأحياء وضعت تاريخ العام الدراسى الحالى على صورة من أسئلة امتحان قديم وزعمت أنه الامتحان الذى يؤديه الطلاب حاليا موضحا أن الامتحان المتداول عبر صفحان الغش "مضروب".