التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن امتحان الأحياء، الذى تم تداوله عبر صفحات الغش الإلكترونى بعد بدء اللجان الامتحانية لا علاقة له بالامتحان الأصلى، الذى يؤديه طلاب شعبة علمى علوم.
وأوضح حجازى أن صفحات الغش التى تداولت صور من أسئلة امتحان الأحياء وضعت تاريخ العام الدراسى الحالى على صورة من أسئلة امتحان قديم وزعمت أنه الامتحان الذى يؤديه الطلاب حاليا موضحا أن الامتحان المتداول عبر صفحان الغش "مضروب".
وكان طلاب الثانوية العامة بدأوا صباح اليوم أداء امتحان الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع.
وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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