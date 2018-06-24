التحقيقات: المتهم بتجميع الزيوت الفاسدة كان يعيد توزيعها على مطاعم بإمبابة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة إمبابة، أن صاحب المصنع المتهم بتجميع زيوت الطعام، كان يعيد تنقيتها من الشوائب، ثم يعيد تعبئتها بجراكن بلاستيكية، ويعيد توزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات بدائرة القسم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن تحريات رجال المباحث أسفرت عن قيام المتهم بتجميع كميات من الزيوت السابق استخدامها بمصانع رقائق البطاطس، وتم ضبط ما يقرب من 4.5 طن زيوت داخل مصنع، كما تبين أن صاحب المصنع غير حاصل على تراخيص للعمل.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح إمبابة، تجديد حبس صاحب المصنع، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 4.5 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى.