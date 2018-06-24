التحالف العربى: مليشيات الحوثى تمنع دخول سفينتين تحملان مشتقات نفطية للحديدة

عدن أ ش أ

أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن اليوم الأحد، أن الميليشيات الحوثية تمنع دخول سفينتين تحملان مشتقات نفطية لمدينة الحديدة لأكثر من شهرين.

وأكد التحالف العربى ـ حسبما أفادت قناة ( العربية الحدث) الاخبارية ـ أن الميليشيات الحوثية تتعمد تعطيل ومنع دخول السفن لميناء الحديدة، مؤكدا استمرار إصدار تصاريح السفن المتوجهة لميناء الحديدة.

يأتى هذا فى وقت أكدت فيه مصادر يمنية بأن نحو ألف من عناصر مليشيات الحوثى قتلوا منذ بدء معركة تحرير الحديدة.

ونجحت القوات المشتركة بمشاركة التحالف العربى مؤخرا فى تحرير مطار الحديدة، والتقدم باتجاه المدينة حيث وصلت إلى مشارف المدينة الساحلية.