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البرلمان: على عبد العال استقبل رئيس الوزراء لبحث موعد تقديم برنامج الحكومة

الأحد، 24 يونيو 2018 07:04 م
البرلمان: على عبد العال استقبل رئيس الوزراء لبحث موعد تقديم برنامج الحكومة رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفي مدبولي
كتبت : نور على - نورا فخرى
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قال بيان صادر عن مجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، استقبل اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر مجلس النواب.
 
 
 
يأتى هذا اللقاء فى إطار بحث موعد تقديم الحكومة الجديدة لبرنامجها وعرضه على مجلس النواب، لدراسته، وطرحه للتصويت على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال جلسة عامة تحدد لاحقاً.
 
 
 
جدير بالذكر، أنه وفقا للمادة  126 من لائحة مجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.
 
 
 
 

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