البحرين تؤكد دعمها لجهود تنمية السياحة العربية البينية

كتب مصطفى عنبر

أكدت مملكة البحرين، دعمها لجهود تنمية السياحة العربية البينية والنهوض بها، لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في المنطقة، باعتبارها محفزا اقتصاديا واجتماعيا اساسيا.

وقال وزير السياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، رئيس الجلسة الحالية للدورة ال22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب: إن السياحة حققت تناميا ملحوظا على المستوى العالمي خلال العقدين الماضيين وشهدت خلال العام الماضى أعلى معدل لها منذ سبع سنوات، بزيادة 7 %، أى ما يقارب مليار و300 مليون سائح بمعدل 3.6 مليون سائح دولي يوميا.

وانطلقت أعمال الدورة اليوم الأحد في مقر الجامعة العربية بمشاركة وفود من كل من مصر والاردن وتونس والسعودية والعراق وليبيا والمغرب بالاضافة للجامعة العربية.

وأضاف "الزياني" ان المنطقة العربية شهدت نموا في حركة السياح الوافدة اليها مقارنة بالعام الماضي وتتوقع منظمة السياحة العالمية استمرار هذا النمو في العام الجاري ليتراوح بين 5-4%.

وقال: إن السياحة في البحرين تعد احد اهم القطاعات الرائدة في الدخل القومي، وتسهم بشكل قوي في زيادة معدلات التوظيف والمساهمة المباشرة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث وصلت مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة الى 7%، وزار البحرين 11.5مليون زائر ونتوقع زيادة هذا المعدل بشكل كبير مع السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة عبر جسر الملك فهد.

وشدد على اهمية تطوير قطاع السياحة في المنطقة العربية وضرورة ادراجه على اولويات برامج عمل الحكومات والتخطيط لهذا القطاع الهام وفق برامج مدروسة لتحقيق الاهداف المرجوة منه ومواجهة التحديات الراهنة بمجال السياحة، وصولا الى صناعة السياحة بطريقة رصينة وفعالة وتحقيق التكامل العربي المشترك، والحرص على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسياحة.