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الاحتلال يغلق مدخل بلدة فى بيت لحم..ومستوطنون يحرقون 300 شجرة قرب نابلس

الأحد، 24 يونيو 2018 10:27 م
الاحتلال يغلق مدخل بلدة فى بيت لحم..ومستوطنون يحرقون 300 شجرة قرب نابلس عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الأحد، المدخل الجنوبى الرئيسى لبلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسى لبيت فجار ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال انتشروا فى محيط البلدة وشنوا حملة تفتيش للمركبات، بحجة إطلاق الرصاص من قبل مركبة صوب مستوطنة "مجدال عوز" الجاثمة على أراضى المواطنين جنوبا.

وفى الخليل جنوب الضفة، احتجزت قوات الاحتلال، طفلين فى منطقة الحريقة، ومواطنا آخر على حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمى الشريف وسط الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى قامت باحتجاز طفلين من منطقة الحريقة المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" لم تعرف هويتهما بعد، بحجة إشعال النيران قرب سياج المستوطنة المذكورة.

كما احتجزت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي، المواطن سعد الزرو من سكان منطقة الحرم.

أما فى نابلس شمال الضفة، فأحرق مستوطنون، 300 شجرة زيتون فى قرية تل جنوب غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان، إن عددا من مستوطنى مستوطنة "حفاد جلعاد"، أطلقوا منطادا حراريا صوب أراضى قرية تل ما أدى لاحتراق 300 شجرة زيتون.

 


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