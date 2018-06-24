الإعدام شنقا لشقيقين وآخر لقتلهم شخصا أخذا بالثأر فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، وبإجماع الأراء بالإعدام شنقا للمتهمين "سالم.أ"، وشقيققه "جمال" و"عصام.ع"، شنقا، وبراءة المتهم "طه.ي" بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه "ماهر.ع.أ" أخذا بالثأر بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أكرم عبد المنعم إبراهيم وأحمد عبد الغنى البطل، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز طما، عندما تلقت الأجهزة الامنية، بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية.

وبعد تقنين الاجراءات واجراء التحريات تبين وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه، حيث قام المتهمون بإطلاق النار على المجنى عليه من أسلحة آلية كانت بحوزتهم، حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه، وتوفى فى الحال .

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر، وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.