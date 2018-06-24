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"الإسكان": إنشاء ملعبين وكافيتريتين وقسمى شرطة بأكتوبر الجديدة

الأحد، 24 يونيو 2018 10:50 ص
"الإسكان": إنشاء ملعبين وكافيتريتين وقسمى شرطة بأكتوبر الجديدة المهندس مجدى يوسف رئيس جهاز مدينه 6 اكتوبر الجديدة
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه سيتم تنفيذ ملعبين وكافيتريتين، بمنطقة الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان بالقطاعين (ج – د)، كما سيتم تنفيذ مبنى قسم شرطة بمنطقة الـ800 فدان جنوب طريق الواحات، ومبنى قسم شرطة بمنطقة 1185 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى جنوب طريق الواحات، بالمدينة، وتم طرح التنفيذ فى 4 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، موضحاً أنه تم أيضاً طرح أعمال النظافة بالمنطقة السادسة بمشروع ابنى بيتك (الحى الأول والثانى)، بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

 

وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: سيتم إنشاء مدرستين للتعليم الأساسي، بمنطقة خدمات مركز المدينة، ومنطقة 53 عمارة ضمن مشروع سكن مصر، بالمدينة، وتم طرح التنفيذ فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

 

وأضاف المهندس وحيد أحمد محمد بيومى، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو: سيتم إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي، ومدرسة ثانوية، بمنطقة الـ290 فداناً، بالمدينة، وتم طرح التنفيذ فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.​

 


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المدن الجديده

مدينه اكتوبر الجديده




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