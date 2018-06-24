الإحصاء ينظم ورشة تدريبية للتوعية بأهداف التنمية المستدامة

كتب : هبة حسام

يعقد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية، للتوعية بأهداف التنمية المستدامة المتصلة بالزراعة والامن الغذائى والقضاء على الفقر ،وذلك بدء من اليوم الثلاثاء المقبل بمقر الجهاز، فى إطار التعاون بين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وانطلاقاً من أهمية التنمية المستدامة وأهدافها الأممية المنشودة من قبل الحكومات لتحسين جودة الحياة بأبعادها الرئيسية الثلاثة: البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى.

وبحسب بيان عن الجهاز يشارك فى حضور الجلسة خيرت بركات رئيس الجهاز، و حسين جاوين -ممثل الفاو فى مصر، بالإضافة إلى ممثلى وزرات الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد والمائية والرى، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ،وخبراء ،متخصصين من المقرين الرئيسي والإقليمي لمنظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمى.



تهدف ورشة العمل إلى فهم أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال عام 2030، وفهم ما تعنيه الأهداف للدول المصرية، وتقييم ما يجب تنفيذه ، وإلى تحديد الفرص الرئيسية فى الأغذية والزراعة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وذلك في إطار البرنامج الوطني الذى يركز على ثلاثة أولويات رئيسية للحكومة المصرية، وهى تحسين الإنتاجية الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائى، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية.

ويستهدف التدريب المعنيين بموضوع التنمية المستدامة بالجهاز و العاملين بالوزارات ذات الصلة (وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزارة الري، وزارة الزراعة ، وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وزارة التجارة والصناعة وغيرها ) .



وأكد البيان أن الورشة تتناول يتناول عدد من الجلسات تكون الجلسة الأولى بعنوان وضع تصور لأهداف التنمية المستدامة على المستويين العالمي والمحلى، وتكون الجلسة الثانية بعنوان دعم تطبيق اهداف التنمية المستدامة الوطنية وتكون الجلسة الثالثة بعنوان تعزيز أساليب تكاملية من خلال استدامة الغذاء والزراعة وتكون الجلسة الجلسة الرابعة بعنوان تجديد الشراكات والسياسات والقدرات لرؤية مشتركة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.



من الجدير بالذكر أن أهداف التنمية المستدامة قد تم اعتمادها من قبل الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر عام 2015، وقد تم الاتفاق على وضع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتشمل17 هدفاً استراتيجياً ، وتمثل خطة عمل لأجل الناس وكوكب الأرض ولأجل الازدهار ،كما تركز منظمة الفاو على مجموعة اهداف منها القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة وضمان توافر المياه والمرافق الصحية والإدارة المستدامة للجميع ،وغيرها من الأهداف .