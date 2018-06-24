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الإحصاء: "القطاع الخاص" ساعات عمل أكثر وأجور أقل

الأحد، 24 يونيو 2018 08:00 ص
الإحصاء: "القطاع الخاص" ساعات عمل أكثر وأجور أقل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت - هبة حسام
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بالرغم من ارتفاع متوسط الأجور للعاملين فى القطاعين العام / الأعمال عن العاملين بالقطاع الخاص، إلا أن متوسط ساعات العمل للقطاع الخاص تزيد عن القطاع العام.

بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن نشرة الأجور والتوظف لعام 2017، بلغ متوسط ساعات العمل بالقطاع الخاص 58 ساعة فى الأسبوع مقابل متوسط أجر بلغت قيمته 779 جنيها بالأسبوع.

فيما بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بالقطاع العام/ الأعمال 50 ساعة، مقابل متوسط أجر نقدى فى الأسبوع بلغت قيمته 1247 جنيها.

كما أشارت البيانات الإحصائية والواردة ضمن أحدث النشرات السنوية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول هذا الإطار، إلى ارتفاع متوسط ساعات العمل وكذلك الأجور للذكور عن الإناث بالقطاع الخاص، إلا أن الأمر يختلف بالقطاع العام، فالبرغم من ارتفاع ساعات العمل للذكور العاملين به عن الإناث إلا أن متوسط الأجر النقدى للإناث يرتفع عن الذكور.

ووفقا للنشرة الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، بلغ متوسط ساعات العمل للذكور بالقطاع الخاص 58 ساعة فى الأسبوع مقابل 815 جنيها متوسط الأجر النقدى الأسبوعى، فيما بلغ للإناث 56 ساعة مقابل 640 جنيها متوسط الأجر النقدى الأسبوعى لهن.

أما فى القطاع العام/ الأعمال، بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية للذكور 50 ساعة مقابل متوسط أجر نقدى 1227 جنيها بالأسبوع، بينما بلغ للإناث -والذى انخفض "طفيفا" عن الذكور- 49 ساعة مقابل 1388 جنيها أجر نقدى فى الأسبوع.

 


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