الأوقاف تبدأ دورات تدريبية للواعظات والأئمة فى المواريث وفقه المقاصد

كتب لؤى على

صرح الشيخ أحمد تركى، القائم بأعمال مدير عام التدريب بأنه قد تم أمس السبت افتتاح الدورة العلمية الثانية فى المواريث وفقه المقاصد للأئمة والواعظات المتطوعات بالبرنامج الخاص المتميز بمسجد النور بالعباسية ، وتأتى هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات المتخصصة التى تقيمها وزارة الأوقاف بهدف رفع الكفاءة العلمية للأئمة والواعظات.

جدير بالذكر أن عدد ساعات هذه الدورة (20) ساعة تدريبية يعقبها اختبار تحريري فى المواريث وفقه المقاصد، وآخر شفوى لقياس مدى الاستفادة المتحصلة من هذه الدورات، ويحاضر بها نخبة من العلماء المتخصصين.

وتتناول هذه المحاضرات جانبًا من جوانب فقه المواريث يختص بالأحوال الشخصية فى المواريث مع دراسة مقارنة فى الفقه الإسلامى والقانون المدنى، وتتناول محاضرات فقه المقاصد الشرعية الإسلامية ومكملاتها وتقسيمات المقاصد إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، مع إلقاء الضوء على جانب مهم من جوانب فقه المقاصد ألا وهو الاجتهاد المقاصدى.