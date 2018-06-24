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"الأناضول" المحسوبة على أردوغان تنشر نتائج مغلوطة والمعارضة تحذر من التلاعب

الأحد، 24 يونيو 2018 07:25 م
"الأناضول" المحسوبة على أردوغان تنشر نتائج مغلوطة والمعارضة تحذر من التلاعب بطاقة الانتخابات فى تركيا
كتب – محمود محيى
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أعلنت وكالة أناضول للأنباء الحكومية التركية، المسيطر عليها من قبل الموالين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان نتائج أولية مغلوطة للانتخابات الرئاسية التركية، معلنة تقدم أردوغان بفارق كبير عن منافسيه، على حد زعمها.

وذكرت الوكالة المحسوبة على الرئيس التركى أن أردوغان حصل على 52.3%، بينما حصل مرشح المعارضة محرم إينجه على 26%.

وقالت صحيفة "زمان" التركية، فى نسختها العربية، إن حزب الشعب الجمهورى المعارض أكد أن النتائج الأولية المعلنة حتى الآن تكشف حصول أردوغان على 45%، بينما حصل محرم إينجه على 41%، مشككة فى النتائج التى نشرتها الوكالة التركية، ومحذرة من التلاعب فى النتائج.

ويذكر أن مرشح حزب الشعب الجمهورى محرم إينجه كان قد حذر من تلاعب وكالة الأناضول للأنباء فى نتائج الانتخابات، فى محاولة لإيهام الرأى العام التركى بنتائج غير صحيحة.


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