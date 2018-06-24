الأمير ويليام: نعمل مع الأردن لمساعدته على تمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد

عمان أ ش أ

أكد دوق كامبريدج الأمير ويليام، أن بريطانيا تعمل بشكل وثيق مع الأردن للمساعدة فى تمكين الشباب وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد.

جاء ذلك خلال رعاية الأمير ويليام الاحتفال الذى أقامه السفير البريطانى بعمان إدوارد أوكدن فى منزله مساء اليوم الأحد، بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ 92.

وقال الأمير ويليام إن العلاقات الملكية بين الأردن والمملكة المتحدة تمتد عبر الأجيال، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقة فى السنوات المقبلة.

وأكد أن زيارته تعد فرصة لمقابلة العديد من الشباب الأردنيين الموهوبين ، منوها بأنه التقى مع طلبة ناشطين فى مؤسسة ولى العهد وكان شغفهم وإبداعهم وتفانيهم والتزامهم بإحداث فرق فى الأردن ملهما.

وشدد على أن قوة الأردن مستمدة من شعبه ، وأن التعليم والتدريب أمران حيويان لضمان تغذية هذا المورد الثمين ومساعدته على الوصول إلى كامل إمكاناته.

وأعرب الأمير ويليام عن تقديره بدور الأردن ومرونته فى واجهة التحديات الأمنية والإنسانية الكثيرة نتيجة للصراعات فى هذه المنطقة ؛ ودوره فى استقبال مئات الآلاف من اللاجئين السوريين ، علاوة على التزامات الأردن القديمة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.