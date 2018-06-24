video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 11:39 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

اعتقال 6 أشخاص فى تركيا بتهمة إهانتهم للرئيس أردوغان

الأحد، 24 يونيو 2018 11:16 ص
اعتقال 6 أشخاص فى تركيا بتهمة إهانتهم للرئيس أردوغان الشرطة التركية ـ صورة أرشيفية
أنقرة (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت وسائل الإعلام الرسمية فى تركيا باعتقال 6 أشخاص بتهمة إهانتهم للرئيس رجب طيب أردوغان خلال مسيرة مؤيدة لخصمه الرئيسى محرم إنجيه فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى تجرى اليوم الأحد، فى تركيا.

وذكرت شبكة (ايه بى سى) الأمريكية أنه تم اعتقال الأشخاص الستة عقب ظهورهم فى لقطات فيديو تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى يظهرون فيها وهم يوجهون الشتائم لأردوغان، مشيرة إلى أن السلطات وجهت لهم تهمة"إهانة زعماء الدولة".

يشار إلى أن إهانة الرئيس تعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وقد رفع أردوغان ما يقرب من 2000 دعوى قضائية ضد أشخاص لإهانته.

يذكر أنه يتنافس فى سباق الرئاسة 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالى أردوغان عن حزب العدالة والتنمية، ومحرم إنجيه عن حزب الشعب الجمهورى المعارض.

وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها لكون النظام الرئاسى سيجرى تطبيقه بعد تعديل النظام السياسى من برلمانى إلى رئاسى جمهورى فى استفتاء أجرى فى أبريل 2017.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق الانتخابات المبكرة فى تركيا.. المعارضة متفائلة بقدرتها على التصدى لاستبداد الرئيس التركى فى صناديق الاقتراع.. وتوقعات: أردوغان لن يحسم السباق من الجولة الأولى.. ومرشح يستبعد إجراء انتخابات نزيهة

هاشتاج مرشح الرئاسة التركية "انجه" ينافس أردوغان ويتصدر تويتر فى تركيا

اردوغان

اهانه اردوغان

تركيا

انتخابات تركيا

الانتخابات الرئاسيه فى تركيا




لا تفوتك
الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة