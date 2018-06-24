اعتقال 6 أشخاص فى تركيا بتهمة إهانتهم للرئيس أردوغان

أنقرة (أ ش أ)

أفادت وسائل الإعلام الرسمية فى تركيا باعتقال 6 أشخاص بتهمة إهانتهم للرئيس رجب طيب أردوغان خلال مسيرة مؤيدة لخصمه الرئيسى محرم إنجيه فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى تجرى اليوم الأحد، فى تركيا.

وذكرت شبكة (ايه بى سى) الأمريكية أنه تم اعتقال الأشخاص الستة عقب ظهورهم فى لقطات فيديو تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى يظهرون فيها وهم يوجهون الشتائم لأردوغان، مشيرة إلى أن السلطات وجهت لهم تهمة"إهانة زعماء الدولة".

يشار إلى أن إهانة الرئيس تعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وقد رفع أردوغان ما يقرب من 2000 دعوى قضائية ضد أشخاص لإهانته.

يذكر أنه يتنافس فى سباق الرئاسة 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالى أردوغان عن حزب العدالة والتنمية، ومحرم إنجيه عن حزب الشعب الجمهورى المعارض.

وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها لكون النظام الرئاسى سيجرى تطبيقه بعد تعديل النظام السياسى من برلمانى إلى رئاسى جمهورى فى استفتاء أجرى فى أبريل 2017.