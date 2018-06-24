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اصطدام قطار بجرار زراعى فى الدقهلية

الأحد، 24 يونيو 2018 03:28 م
اصطدام قطار بجرار زراعى فى الدقهلية قطار -أرشيفية
الدقهلية -شريف الديب
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اصطدم قطار بجرار زراعى بمركز ميت سلسيل وذلك أثناء عبور الجرار بمكان غير مناسب، ولم تقع وفيات أو إصابات، وفر سائق الجرار هاربا.

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل باصطدام قطار ركاب متجه من المنصورة إلى المطرية بجرار زراعى، وذلك أثناء عبور الجرار من مكان غير مخصص لعبور المركبات، ولم ينجم عن ذلك إصابات ولا تعطل فى حركة سير القطارات.

وبسؤال "محمد  ع. ع" ملاحظ بلوك المحطة أيد ذات المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


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