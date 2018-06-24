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الأحد، 24 يونيو 2018 03:45 م
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ارتفاع حصيلة انفجار مبنى غرب ألمانيا إلى 25 مصابا

الأحد، 24 يونيو 2018 02:32 م
ارتفاع حصيلة انفجار مبنى غرب ألمانيا إلى 25 مصابا انفجار مبنى بمدينة فوبرتال
برلين(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إصابة 25 شخصا بينهم أربعة فى حالة خطيرة جراء انفجار مبنى بمدينة فوبرتال بغرب البلاد.

وذكرت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية - أن الانفجار وقع بمبنى متعدد الطوابق قبل منتصف الليل ما تسبب فى دوى انفجار شديد دفع سكان المبانى المجاورة إلى النزول إلى الشوارع فى حالة من الفزع.

وأضافت أن الحريق امتد إلى أجزاء من المبنى وأن قوات الإطفاء واجهت مصاعب فى إطفائها مع استمرار أجزاء من المبنى فى الانهيار، موضحة بأن الجهود لا زالت مستمرة للسيطرة على الحريق والتحقق فى سبب وقوع الانفجار.

 


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