ائتلاف العبادى: النصر وسائرون شكلا النواة الصلبة للكتلة البرلمانية الأكبر

كتب أحمد جمعة

أكد حسين العادلى المتحدث باسم ائتلاف النصر فى العراق، على أن التحالف الذى أعلن بين النصر وسائرون جاء تتويجا لحوارات ومساع وتفاهمات عميقة، معربا عن أمله فى أن يكون نواة صلبة للكتلة البرلمانية الأكبر، وأن التحالف بينهما سيكون بمثابة الرافعة السياسية بعدما تم التفاهم على معالم وأسس المرحلة القادمة.

وأشار المتحدث باسم ائتلاف النصر، إلى أن الانفتاح والحوار قائم مع جميع الكتل لبلورة الصياغات النهائية لأسس وهياكل المرحلة السياسية بما فيها إدارة فعل الدولة وملفاتها.

من جهة أخرى أكد العادلى موقف ائتلاف النصر من فكرة تمديد عمر مجلس النواب العراقى، قائلا: "ائتلاف النصر يرى أن مشروع قانون تمديد عمر مجلس النواب فيه خلاف دستورى، ولنا فى عام 2010 سابقة، حيث انتهت مدة البرلمان واستمرت الحكومة تسعة أشهر من دون غطاء برلمانى، وقد اتفق الجميع حينها على عدم دستورية تمديد عمل البرلمان، والمحكمة الاتحادية هى الفيصل فى قضية مشروعية التمديد من عدمه".