إنشاء قطاع الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة

كتب أحمد إسماعيل

ننشر قرار المستشار حسين عبد خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، الخاص بإنشاء قطاع جديد بالهيئة تحت مسمى "الأمانة العامة "، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 الخاص بتنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته.

كما تم تكليف المستشار محمد عبد اللطيف شحاته، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الأمين العام، بالإشراف على قطاع الأمانة العامة، وذلك بعد الإطلاع على قرار 4286 لسنة لسنة 1994 الخاص باللائحة التنفيذية لهيئة قضايا الدولة، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 184 لسنة 2017 الصادر بتشكيل الأمانة العامة.