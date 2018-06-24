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إندونيسيا تحدد موقعا تشتبه أنه لعبارة غارقة في قاع بحيرة

الأحد، 24 يونيو 2018 03:51 م
إندونيسيا تحدد موقعا تشتبه أنه لعبارة غارقة في قاع بحيرة سفينة مهاجرين - أرشيفية
رويترز
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قال مسؤول، اليوم الأحد، إن فريق بحث وإنقاذ إندونيسى حدد موقع عبارة فى قاع بحيرة توبا في سومطرة غرقت أثناء أحوال طقس سيئة قبل قرابة أسبوع وعلى متنها ما يقرب من مئتي شخص.

وقال نانانج هينكى سوهارتو وهو مدير تنفيذى فى شركة (بي.تي ماهاكاريا جيو سرفاي) المشاركة في عمليات البحث إن المسح الهيدروجرافى "حدد" موقع العبارة على عمق 450 مترا تحت الماء فى موقع لا يبعد عن المكان الذي غرقت فيه يوم الاثنين.

وقال بعد أن حدد المسح وجود هيكل تحت الماء مشابه لبنية العبارة "عثرنا على الموقع المشتبه به".

وأضاف سوهارتو أن هناك حاجة لإجراء المزيد من التحقق من الأمر من خلال نشر غواصات دون طاقم.

وقال "بسبب العمق لا يمكن إرسال غواصين". ولا يمكن لغواصين فعل الكثير إذ يمكنهم النزول حتى عمق 40 مترا فقط في البحيرة البركانية التي لم يجر مسحها بالكامل من قبل.

وتأكد حتى الآن مقتل ثلاثة أشخاص فيما تم إنقاذ 18 شخصا بعد غرق العبارة التى تزن 15 طنا في أسوأ كارثة من نوعها فى إندونيسيا منذ نحو عشر سنوات.

وهناك نحو 192 شخصا في عداد المفقودين يعتقد أن أغلبهم محاصرون داخل العبارة. وقال مسوؤل في هيئة البحث والإنقاذ إن رفع العبارة سيكون مطلوبا لانتشال الجثث.


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