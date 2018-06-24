إطلاق سراح 3 مهندسين أتراك بعد خطفهم جنوب ليبيا

طرابلس (رويترز)

أعلنت الحكومة الليبية، التى تدعمها الأمم المتحدة أنه تم إطلاق سراح 3 مهندسين أتراك، كانوا قد خُطفوا العام الماضى فى بلدة أوبارى بجنوب ليبيا .

وكانت جماعة مسلحة غير معروفة قد خطفت أربعة مهندسين منهم ثلاثة من تركيا والرابع من جنوب أفريقيا فى نوفمبر تشرين الثاني. وكان المهندسون يعملون بشركة إنكا التركية فى محطة للكهرباء فى أوبارى فى عمق جنوب ليبيا. ولا يعرف مصير الجنوب أفريقي.

وقالت الحكومة التى مقرها طرابلس فى بيان إن المهندسين الأتراك الثلاثة أُطلق سراحهم. وأضافت أنهم سيعادون جوا إلى تركيا عبر طرابلس. وأُطلق سراح الثلاثة يوم السبت، وبعد أسبوع من خطف المهندسين الأربعة قامت الشركة بسحب 93 من موظفيها من ليبيا.

وتوقف العمل بمحطة الكهرباء منذ ذلك الوقت فى ضربة لجهود إعادة الشركات الأجنبية إلى ليبيا، وتتجنب معظم الشركات الأجنبية العمل فى ليبيا بسبب المشكلات الأمنية فى أعقاب الإطاحة بمعمر القذافى بدعم من حلف شمال الأطلسى فى 2011.