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إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بتسمم لتناولهم وجبة فاسدة بالمنيا

الأحد، 24 يونيو 2018 04:51 م
إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بتسمم لتناولهم وجبة فاسدة بالمنيا مصاب بالتسمم-ارشيفية
كتب فريق المحافظات
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أصيب 7 أشخاص، من عائلة واحدة بتسمم غذائى وتم نقلهم إلى المستشفى العام بمركز أبوقرقاص بجنوب المنيا.
 
تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة أبوقرقاص، بورود إشارة من المستشفي العام، بوصول كل من: "أميرة-ح-س"، 17 عامًا، طالبه، وشقيقيها دنيا 10 سنوات، ومحمد 7 سنوات، و"أحمد-م-س" 16 عامًا، عامل، وشقيقيه محمد 12 عامًا، ومي 5 سنوات، و"رشا-ف-ح" 34 عامًا، ربة منزل، وجميعهم من أهالي عزبة الباشا، مصابين بحالات تسمم غذائي بسبب تناولهم طعام فاسد.
 
بسؤال "حسن-س-ح"، 47 عامًا، عامل، قرر إصابتهم بسبب تناولهم طعام معد داخل المنزل عبارة عن أرز وخضار.

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