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إصابة 3 فلسطينيين بغزة جراء غارات للاحتلال الإسرائيلى شرق القطاع

الأحد، 24 يونيو 2018 07:36 م
إصابة 3 فلسطينيين بغزة جراء غارات للاحتلال الإسرائيلى شرق القطاع الاحتلال الإسرائيلى
غزة (أ ش أ)
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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الأحد، عدة غارات فى أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أدى لوقوع 3 إصابات.

وأكد المتحدث باسم الصحة بغزة أشرف القدرة -فى تصريح- إصابة 3 مواطنين بجروح مختلفة جراء استهداف إسرائيلى لمجموعة من المواطنين شرق غزة.

وفى وقت سابق من مساء اليوم، قصفت طائرة بدون طيار إسرائيلية، موقعا لكتائب القسام غرب مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم البريج، واستهدفت طائرات بدون طيار دراجة نارية شرق البريج، دون إصابات.

 


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