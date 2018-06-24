إصابة ربة منزل بطلقات خرطوش على يد شقيقها بسبب خلافات الميراث بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، اليوم الأحد، القبض على المتهم بإصابة شقيقته، برش خرطوش بالعينين، من قبل شقيقها، بسبب خلافات على الميراث، وتم نقلها إلى المستشفى العام، وتولت نيابة بلبيس التحقيق، برئاسة محمد لاشين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، بلاغا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بوصول ربة منزل فى العقد الثالث من العمر، للمستشفى العام بلبيس مصابة برش خرطوش بالعينين، وبسؤالها اتهمت شقيقها بحدوث إصابتها بسبب خلافات على الميراث، وتمكن ضباط مباحث بلبيس برئاسة الرائد نبيل غيث، وبرئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرقة الجنوب من ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة.