أولى صدمات أردوغان فى الانتخابات.. الحزب الكردى يضمن مقاعده فى البرلمان

كتب – محمود محيى

فيما تعد الصدمة الأولى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الانتخابات الجارية، كشفت آخر النتائج الأولية المعلنة حتى الآن، عن تمكن حزب "الشعوب الديمقراطية" الكردى من تخطى الحد الأدنى للتمثيل البرلمانى، ليضمن بذلك مقاعده داخل البرلمان.

وبحسب النتائج المعلنة حتى الآن، فمن المنتظر أن يحصل حزب الشعوب الديمقراطية الكردى على 64 مقعدًا داخل البرلمان، بعدما تخطى الحد الأدنى للتمثيل البرلمانى محققًا 10% حتى الآن.

وقالت صحيفة "زمان" التركية، إن النتائج الأولية حسب عدد الصناديق المفتوحة إلى الآن، تشير إلى أن أحزاب المعارضة قد تحصل على ما بين 250-300 مقعدًا فى البرلمان.

فى حين بدأ الفارق بين تحالف الأمة الذى يقوده حزب العدالة والتنمية الحاكم وباقى الأحزاب السياسية المعارضة يتقلص تدريجيًا مع فتح المزيد من الصناديق فى المدن الأكثر كثافة سكانية.