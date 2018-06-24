video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 05:48 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

أمير الكويت يعزى الرئيس الإثيوبى فى ضحايا انفجار استهدف تجمعا جماهيريا

الأحد، 24 يونيو 2018 03:58 م
أمير الكويت يعزى الرئيس الإثيوبى فى ضحايا انفجار استهدف تجمعا جماهيريا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء اليوم الأحد، إلى الرئيس الأثيوبى مولاتو تيشومى ويرتو، فى ضحايا الانفجار الذى استهدف تجمعا جماهيريا أمس السبت، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعرب أمير الكويت – خلال برقية العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس الأثيوبى ولأسر ضحايا الانفجار، مؤكدا استنكار الكويت لهذا العمل الإجرامى الشنيع، والذى يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء إلى الرئيس الأثيوبى مولاتو تيشومى وبرتو، أعربا خلالهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بضحايا الانفجار، راجين للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل يوم "محاولات الاغتيال" بالقارة السمراء.. من إثيوبيا إلى زيمبابوى.. قتيل وأكثر من 132 مصابا فى انفجار يستهدف مؤيدى رئيس الوزراء أحمد آبى.. ونجاة منانغاغوا من محاولة إرهابية فاشلة قبل انتخابات الرئاسة

البرلمان الأفريقى يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا

صور.. أثيوبيا تعلن حصيلة ضحايا هجوم أديس أبابا.. وزير الصحة الإثيوبى: سقوط قتيل و132 مصابا فى ميدان مسكل.. مصر تدين بأشد العبارات محاولة الاغتيال الفاشلة.. وتؤكد ثقتها بقدرة الحكومة الإثيوبية على تحقيق الأمن

البحرين تدين تفجير استهدف تجمعا من مؤيدى رئيس وزراء إثيوبيا

الكويت

امير الكويت

اثيوبيا

الرئيس الاثيوبى

انفجار اثيوبيا

انفجار اديس ابابا




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة