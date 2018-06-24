أمير الكويت يعزى الرئيس الإثيوبى فى ضحايا انفجار استهدف تجمعا جماهيريا

الكويت (أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء اليوم الأحد، إلى الرئيس الأثيوبى مولاتو تيشومى ويرتو، فى ضحايا الانفجار الذى استهدف تجمعا جماهيريا أمس السبت، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعرب أمير الكويت – خلال برقية العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس الأثيوبى ولأسر ضحايا الانفجار، مؤكدا استنكار الكويت لهذا العمل الإجرامى الشنيع، والذى يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء إلى الرئيس الأثيوبى مولاتو تيشومى وبرتو، أعربا خلالهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بضحايا الانفجار، راجين للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.