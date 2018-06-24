أكبر الأحزاب المنافسة لأردوغان تعلن الاتجاه لجولة ثانية فى الانتخابات

كتب – محمود محيى

دعا حزب الشعب الجمهورى المعارض التركى، الذى يعد من أكبر الأحزاب المنافسة للرئيس الحالى رجب طيب أردوغان، جميع مراقبى ومشرفى الصناديق الانتخابية بعدم ترك الصناديق الانتخابية والاستمرار فى الوقوف بالمرصاد لأى محاولات للتلاعب فى نتائج الانتخابات.

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهورى فى بلدية إسطنبول جانان كافتانجى أوغلو، أن النتائج الأولية المعلنة من قبل وكالة الأناضول للأنباء الحكومية، المسيطر عليها من قبل أتباع أردوغان، مخالفة تمامًا للنتائج التى توصلوا إليها، وتشير إلى التوجه إلى جولة انتخابية ثانية.

وقال كافتانجى أوغلو عبر تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بموجب النتائج التى توصلنا إليها، فإن المسار السياسى يتجه إلى جولة انتخابية ثانية. لا تتركوا الصناديق دون أن يتم ختمها وتشميعها".

وأضاف نائب حزب الشعب الجمهورى عن مدينة إسطنبول أران أردام، وفقًا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة: "نسبة الصناديق التى تم فتحها حتى الآن فى اللجنة العليا للانتخابات 47%! وما يتم حاليًا هو تلاعب فى النتائج. غرضهم هو أن تتركوا الصناديق! لا تتركوا الصناديق أبدًا".

فيما قال محرم إينجه نفسه فى آخر تصريح له عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أصدقائى مراقبى الصناديق، يظهر أن نسبة الصناديق التى تم فتحها حتى الآن 37% فقط، وذلك وفقًا للهيئة العليا لانتخابات. بينما تنقل القنوات التليفزيونية عن وكالة الأناضول أنه تم فتح 85% من الصناديق. لا تتركوا الصناديق".