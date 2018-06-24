"أسيل الحمد" أول سعودية تقود سيارات الفورمولا 1 فى فرنسا

كتب مصطفى عنبر

تحقق أسيل الحمد، إنجاز آخر للمرأة السعودية، عندما تقود لأول مرة، إحدى سيارات الفورمولا 1، قبل بدء جولة جديدة من منافسات السيارات فى فرنسا، اليوم الأحد.

وتقود "أسيل" سيارة الفورمولا 1 على حلبة سباق لو كاستيليت، وذلك بالتزامن مع السماح للمرأة بقيادة السيارات فى المملكة.

وقالت شركة "رينو" الفرنسية العملاقة، المتخصصة فى إنتاج السيارات، إن أسيل الحمد ستقود سيارة تم إنتاجها فى 2012 كجزء من موكب الشركة الفرنسية احتفالًا بعودة السباق بعد غياب دام 10 سنوات.

"أسيل" هى بالفعل أول امرأة عضو في اتحاد الرياضات العربية السعودية للسيارات وفى لجنة النساء برياضة السيارات التى أنشأتها هيئة إدارة فورمولا 1 فى الاتحاد الدولى للسيارات.

وقادت أسيل الحمد لأول مرة سيارة E20 من إنتاج رينو فى يوم تدريبى سابق خلال يونيو الجارى، وذلك كجزء من برنامج التعريف الذى يشمل مجموعة من السيارات.

وقالت الحمد خلال تصريحات لها: "أحببت سباقات السيارات ورياضاتها منذ الصغر واعتقدت أن الانطلاق بسيارة فورمولا 1 أمر يتجاوز أحلامى وما اعتقدت أنه ممكن".

وبدأ تفعيل الأمر الملكى بالسماح للمرأة بقيادة السيارات اليوم الأحد 24 يونيو، كما حصلت العشرات من السيدات على التراخيص الخاصة بالقيادة خلال الأسابيع الماضية، وذلك استعدادًا لتنفيذ الأمر السامى بالسماح للمرأة بقيادة السيارات.

وقال باحثون إنهم يراهنون على أن تؤدى قيادة المرأة إلى تحسين التعاطى مع ملفات مثل رعاية الأطفال والرعاية الصحية والحد من ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث والفصل بين الجنسين فى المملكة.