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أسقفية الشباب تحتفل بمهرجان "الفرح" لـ"الأسرات الجامعية" فى الكاتدرائية

الأحد، 24 يونيو 2018 08:10 م
أسقفية الشباب تحتفل بمهرجان "الفرح" لـ"الأسرات الجامعية" فى الكاتدرائية الأنبا موسى الأسقف العام للشباب
كتبت سارة علام
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 نظمت لجنة الأسرات الجامعية مهرجانها الصيفى مساء الجمعة الماضية بحضور الأنبا موسى الأسقف العام للشباب وعدد من الشخصيات العامة والكنسية، فى قاعة البابا أثناسيوس الرسولى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تضمن المهرجان الذى حمل اسم "الفرح" وشعاره مأخوذ من الآية 15 من الإصحاح 16 بسفر التثنية "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا" عروض بانتومايم وكورال مجمع من أبناء الأسر الجامعية وعدد من عروض العزف المنفرد، بالإضافة إلى عرض عن الأنشطة المضافة لمهرجان هذا العام.

كما تخللت الاحتفال عدة كلمات كانت أولها الأنبا موسى الذى تناول فى كلمته مفهوم الفرح المسيحى فقال: "إن الفرح هو ثمرة من ثمار الروح القدس، وهو شهادة للإنسان المسيحى أمام المجتمع" وأشار نيافته إلى أن فكرة لجنة الأسرات الجامعية بدأت فى عام 1963 م، كما ألقى أيضًا كل من المخرج السينمائى الدكتور سمير سيف والنائب جون طلعت والقس رفعت فتحى أمين عام سنودس النيل الإنجيلى كلمات قصيرة خلال الحفل.

يذكر أن المهرجان من الأنشطة المركزية لخدمة الأسرات الجامعية التابعة لأسقفية الشباب، ويتضمن ثلاثة أنشطة رئيسة هى النشاط الروحى، والنشاط الفنى، والنشاط الرياضى.

 


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