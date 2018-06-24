أسعار النفط اليوم الأحد 24-6-2018 برنت يسجل 75.55 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

استقرت أسعار النفط اليوم الأحد 24-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 75.55 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 68.58 دولار للبرميل.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون فى اجتماع فى فيينا، على زيادة الانتاج بدءا من يوليو بحوالى مليون برميل يوميا.

لجنة لمراقبة السوق من دول أوبك وخارجها لبحث زيادات الإنتاج

وقال بخيت الرشيدى وزير النفط الكويتى، إن لجنة مراقبة تضم دولا من أوبك وخارجها ستبحث كيفية توزيع زيادات انتاج النفط بين الدول المنتجة.

وسئل الرشيدى عن آلية توزيع حصص الإنتاج بين الدول الأعضاء من داخل وخارج أوبك بعد التوصل لاتفاق على زيادة الانتاج بالعودة إلى الالتزام بنسبة 100 % بتخفيضات الانتاج المتفق عليها من قبل، فقال "إن هذه المسألة ستترك لاحقا للجنة مراقبة السوق.. بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة لتوزيعها بين الدول الأربع والعشرين المشاركة فى اتفاق فيينا".

770 ألف برميل الزيادة الفعلية فى إنتاج اوبك

وبحسب ما قالته وكالة رويترز، فإن الزيادة لن تبلغ مليون برميل يوميا، ولكن الزيادة الحقيقية ستكون حوالى 770 ألف برميل يوميا، حسبما قال العراق لأن بضع دول عانت مؤخرا من تراجعات فى الانتاج ستجد صعوبة فى الوصول إلى الحصص الكاملة المخصصة لها، فى حين قد لا يكون بمقدور منتجين آخرين سد الفجوة.

وتشارك أوبك وحلفاؤها منذ العام الماضى فى اتفاق لخفض الانتاج 1.8 مليون برميل يوميا.