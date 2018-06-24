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أسعار العملات اليوم الأحد 2018-6-24 وارتفاع اليورو والاسترلينى

الأحد، 24 يونيو 2018 11:08 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 2018-6-24 وارتفاع اليورو والاسترلينى عملات - صورة ارشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد الموافق 2018-6-24 ، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث استقرت أسعار  الدولار والريال السعودى، وفيما ارتفعت أسعار عملات الجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، و اليورو الأوروبى.
 
 
وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظراً لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيراً .
 
 

الدولار فى مصر

 
واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجائت اسعار كالتالى..
 
 
 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 
17.81جنيه للشراء
 
17.94جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك مصر

 
17.78جنيه للشراء
 
17.88جنيه للبيع
 
 
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 
17.78جنيه للشراء
 
17.88جنيه للبيع
 
 
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 
17.82جنيه للشراء
 
17.92جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 
17.82جنيه للشراء
 
17.92جنيه للبيع
 
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 
17.8 جنيه للشراء
 
17.9 جنيه للبيع
 
 
 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 
ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الأحد، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.62جنيه للشراء، و 20.87 جنيه للبيع.
 
 
 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 
 
ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 23.55جنيه للشراء، و 23.80جنيه للبيع.
 
 
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 
ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وبلغ، 58.73 للشراء، و 59.10 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
 

سعر الريال السعودى اليوم

 
استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.74جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
 

المالية: 24 مليار جنيه تكلفة العلاوة.. وترشيد دعم الوقود وفر 50 مليارًا

 
 
قال محمد معيط ، وزير المالية، إن تكلفة العلاوة الاستثنائية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للموظفين والعاملين بالدولة تقدر بـ24 مليار جنيه، موضحًا أنه يتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة.
 
 
وأضاف وزير المالية فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة "دى إم سى"، أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية والاستثنائية 265 جنيهًا للفرد، موضحًا أن العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية 7% بحد أدنى 65 جنيهًا.
 
 
 
 
 
 
 
 

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