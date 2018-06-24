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أسعار الذهب اليوم الاحد 24-6-2018 فى مصر

الأحد، 24 يونيو 2018 01:20 م
أسعار الذهب اليوم الاحد 24-6-2018 فى مصر الذهب - أرشيفية
كتب : إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الاحد 24-6-2018  ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 643 جنيها للجرام، ليواصل الذهب تراجعه لليوم الثانى على التوالى.
 
 
 
وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى
 
عيار 18 : 551 جنيها
 
عيار 21 : 643 جنيها
 
عيار 24 : 734 جنيها
 
الجنيه الذهب : 5144 جنيها
 
السعر العالمي : 1270 دولارا
 
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 

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