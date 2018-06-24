أسعار الذهب اليوم الاحد 24-6-2018 فى مصر

كتب : إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الاحد 24-6-2018 ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 643 جنيها للجرام، ليواصل الذهب تراجعه لليوم الثانى على التوالى.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى

عيار 18 : 551 جنيها

عيار 21 : 643 جنيها

عيار 24 : 734 جنيها

الجنيه الذهب : 5144 جنيها

السعر العالمي : 1270 دولارا

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.