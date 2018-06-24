أزمة الهجرة والشراكة الاقتصادية على طاولة محادثات نائب رئيس وزراء ايطاليا مع السراج

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إن نائب رئيس وزراء إيطاليا ووزير الداخلية ، ماتيو سالفين، سيزور طرابلس غدا الاثنين فى زيارة قصيرة تستغرق ساعات ، وهى الأولى لمسؤول رفيع فى حكومة تحالف (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) إلى ليبيا.

وأكد سالفينى أن زيارته إلى ليبيا لن تقتصر على الحديث عن المهاجرين وقوارب الهجرة بل أيضا عن شراكة اقتصادية للاستثمار فى إنشاء الطرق والبنية التحتية والمستشفيات بين روما وطرابلس الغرب.

ووفقا للصحيفة فإن أجندة الزيارة الخاطفة للمسؤول الايطالى تتضمن لقاءات في طرابلس مع كل من رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، فائز السراج، ونائبه في المجلس، أحمد معيتيق، إضافة الى وزير الداخلية، عارف الخوجة.