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أردوغان يقتل خصومه.. استشهاد معارض ومواطنين بأرضوم على يد أنصار رئيس تركيا

الأحد، 24 يونيو 2018 07:25 م
أردوغان يقتل خصومه.. استشهاد معارض ومواطنين بأرضوم على يد أنصار رئيس تركيا محمد صديق دورماز المعارض التركى البارز
كتب – محمود محيى
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انتخابات تركيا.. ذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن قيادى بحزب "الخير" التركى المعارض فى مدينة أرضروم شرق تركيا، لقى حتفه إثر اشتباكات بالأسلحة مع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان خلال عملية التصويت.

وتوفى محمد صديق دورماز ومواطنين اثنين آخرين، متأثرين بجراحهم بعد الاعتداء عليهم فى حى كوبال ببلدة كاراتشوبان فى مدينة أرضروم.

ومن جانبه، أكد رئيس فرع الحزب بمدينة أرضروم إبراهيم دوملو فى تصريح لصحيفة "ينى تشاج"، حادثة وفاة رئيس فرع حزب الخير ببلدة كاراتشوبان محمد صديق دورماز، موضحًا أن جثمان دورماز ينقل إلى المستشفى.

وكشف رئيس فرع حزب الشعب الجمهورى بالبلدة نفسها حسنى يلان، أن الاشتباكات المسلحة اندلعت فور وصول مرشح حزب العدالة والتنمية، قائلًا: "وصل 24 شخصًا مكلفين من قبل وزارة الداخلية إلى هنا، ولم نقبل هذا الأمر، وأعربنا عن اعتراضنا".

وأضاف السياسى التركى: "بعد ذلك وصل مرشح شاب عن حزب العدالة والتنمية فى مدينة أرضروم، ولم نوافق على تواجده فى اللجنة الانتخابية، وعلى الفور اندلعت الاشتباكات، وأسفرت عن مقتل رئيس فرع حزب الخير محمد صديق دورماز ومواطنين أثنين آخرين حضرا للتصويت".


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